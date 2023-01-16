19 قتيلا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال

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قتل 19 شخصا صباح الاثنين في شمال السنغال في اصطدام بين حافلة وشاحنة بعد ثمانية أيام على حادث مروري آخر قضى فيه أكثر من 40 شخصا، على ما أفادت فرق الاسعاف.ووقع الحادث قرب بلدة ساكال في شمال البلاد في منطقة لوغا وأسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخرين على ما أوضح الكولونيل بابا أنج ميشال دياتا المسؤول في فرق الإسعاف.وكان اصطدام بين حافلتين أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا في الثامن من كانون الثاني في وسط البلاد مسلطا الضوء مجددا على مآسي الطرقات في السنغال على غرار دول إفريقية كثيرة بسبب تقادم السيارات والقيادة المتهورة والفساد المنتشر في صفوف الأجهزة المكلفة انفاذ القانون أو السهر على إصدار إجازات السوق.وعزيت مأساة الثامن من كانون الثاني لانفجار إطار ما أثار موجة من الانتقادات حيال السلطات لعجزها عن فرض احترام قواعد القيادة فضلا عن القواعد المتبعة بشأن وضع السيارات رغم تكاثر الحوادث.وأعلنت الحكومة السنغالية بعد ذلك حوالى عشرين تدبيرا إلا ان بعضها تعرض لانتقادات وبانها غير قابلة للتطبيق من جانب المشرفين على قطاع النقل.