روسيا تهدد بـ"إحراق" الدبابات الغربية الممنوحة لأوكرانيا

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LBCI News Lebanon

توعد الكرملين الاثنين بـ"إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا.



وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف "هذه الدبابات تحترق وستحترق".