أخبار دولية
16 كانون الثاني 2023 - 06:20
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روسيا تهدد بـ"إحراق" الدبابات الغربية الممنوحة لأوكرانيا

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روسيا تهدد بـ&quot;إحراق&quot; الدبابات الغربية الممنوحة لأوكرانيا
Lebanon News
توعد الكرملين الاثنين بـ"إحراق" الدبابات التي ينوي الغربيون خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا.
      
وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف "هذه الدبابات تحترق وستحترق".
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