67,5 في المئة نسبة مشاركة متوقعة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا

توقع معهد ايبسوس لاستطلاعات الرأي أن تناهز نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد، 67,5 في المئة.



وفي الساعة 17,00 (15,00 ت غ)، بلغت هذه النسبة 59,39 في المئة بزيادة عشرين نقطة عن نظيرتها في الساعة نفسها في الدورة الأولى من انتخابات 2022، وفق ما افادت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت سابق. وهي أيضا النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى وفق النظام النسبي وعلى دورة واحدة.