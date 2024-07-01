القوات الروسية سيطرت على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في دونيتسك

سيطرت القوات الروسية على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في منطقة دونيتسك، في شرق أوكرانيا، وفق ما أكّدت وزارة الدفاع الروسية.



وأعلنت الوزارة، في بيان، عبر تطبيق تيليجرام أنّ قواتها قامت أيضًا بتعزيز مواقعها على طول خط المواجهة حول القرى.



وتقع سبيرني في شرق منطقة دونيتسك، في القرب من الحدود مع منطقة لوهانسك الأوكرانية.



وتقع نوفوليكساندريفكا على بعد حوالى 130 كيلومترا غربي سبيرني.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها اليوميّ في شأن الوضع في ساحة المعركة إن "قتالا عنيفا" يدور في المنطقة المحيطة بالقريتين، لكنها لم تبلغ عن أي خسائر.