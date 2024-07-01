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واشنطن لا تتوقع "تغييراً جوهرياً" في إيران بعد الانتخابات الرئاسية كما تتوقع مواصلة تعاونها الوثيق مع فرنسا بعد الانتخابات
أخبار دولية
2024-07-01 | 15:26
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واشنطن لا تتوقع "تغييراً جوهرياً" في إيران بعد الانتخابات الرئاسية كما تتوقع مواصلة تعاونها الوثيق مع فرنسا بعد الانتخابات
أكدت الولايات المتحدة أنها لا تتوقع "تغييرا جوهريا" من جانب إيران أيا كان الفائز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها لا تعتبر الدورة الأولى حرة ونزيهة.
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين إلى أننا "لا نتوقع أن تؤدي هذه الانتخابات، ومهما كانت نتائجها، إلى تغيير جوهري في توجه إيران أو أن تقود النظام الإيراني إلى إبداء مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان ومزيد من الكرامة لمواطنيه".
من جهة أخرى، توقعت الولايات المتحدة الحفاظ على تحالفها القوي مع فرنسا بعد فوز اليمين المتطرف في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وشدد باتيل على أنه "لدينا ثقة كاملة في المؤسسات والإجراءات الديموقراطية في فرنسا، ونعتزم مواصلة تعاوننا الوثيق مع الحكومة الفرنسية حول مجمل أولويات السياسة الخارجية".
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