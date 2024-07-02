الخارجية التركية: لا ينبغي توظيف الأحداث المؤسفة لتأجيج المزيد من الاضطرابات عبر الحدود

حذّرت وزارة الخارجية التركية من أعمال العنف والشغب، بعد اندلاع أعمال شغب وسلسلة اعتداءات وتدمير استهدفت ممتلكات سوريين في ولاية قيصري في تركيا، على خلفية انتشار فيديو يظهر تعدي شاب سوري الجنسية على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مؤكدة أنه لا ينبغي توظيف الأحداث المؤسفة في ولاية قيصري بتركيا لتأجيج المزيد من الاضطرابات عبر الحدود.



وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية، تم القبض على الرجل السوري المعتدي في حمّام عام في أحد الأسواق.



هذا وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص في خلال احتجاجات في مناطق نفوذ أنقرة في شمال سوريا، شارك فيها المئات على خلفية على أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا.