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رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2024-07-04 | 15:36
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رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة
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رئيس الموساد يسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس أن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) سيسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والتي من المرجح أن تجرى غدًا الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن برنياع سيلتقي برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محاولة للتقريب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

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