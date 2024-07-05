مقتل طفل في هجوم بمسيّرة مفخخة تبنّته كييف على مصنع عسكري في روسيا

قُتل طفل وأصيب خمسة آخرون في هجوم بمسيّرة تبنّته كييف، استهدف مصنعاً للبارود والذخيرة في منطقة تامبوف الواقعة غربي روسيا على بُعد نحو 350 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.



وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية لوكالة فرانس برس إنّ "طائرة مسيّرة مفخّخة" استُخدمت في قصف المصنع الواقع ضمن "المجمّع الصناعي العسكري" الروسي في مدينة كوتوفسك.



وأضاف أنّ العمل "جارٍ لتوضيح" حجم الأضرار التي لحقت بالمصنع جراء الهجوم.



وأوضح المصدر أنّ المصنع المستهدف ينتج كميات بارود وذخيرة مخصّصة لأسلحة خفيفة وأنه سبق لأوكرانيا أن استهدفته بمسيّرات مفخّخة في كانون الثاني 2024 وتشرين الثاني 2023.