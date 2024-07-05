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قتلى في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين

أخبار دولية
2024-07-05 | 02:18
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قتلى في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين
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قتلى في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين

استشهد خمسة فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته طوقت مبنى يتحصن بداخله مسلحون وطائرة إسرائيلية قصفت أهدافا في المنطقة.

أخبار دولية

الضفة الغربية

الجيش الاسرائيلي

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