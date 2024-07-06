وكالة الهجرة الإندونيسية رحّلت 13 مواطنًا تايوانيًا يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة

رحّلت وكالة الهجرة الإندونيسية 13 مواطنًا تايوانيًا يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة لمواجهة إجراءات قانونية في تايوان، وفق ما أعلنت قالت المديرية العامة للهجرة.



وأوضحت، في بيان، ترحيل 13 تايوانيًا يشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية وغسل أموال وتهريب مخدِّرات.



وقال المدير العام للهجرة سيلمي كريم: "بعد فحص شامل أجراه ضباط الهجرة، تبيّن أنّ الأجانب الثلاثة عشر مرتكبو جرائم خطيرة في تايوان."