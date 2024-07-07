إندلاع حريق في خط أنابيب غاز في شبه جزيرة القرم

أعلن مسؤولون روس أن حريقًا اندلع في وقت متأخر اليوم السبت بعد حادث في خط أنابيب للغاز بالقرب من قرية فينوغرادنوي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا.



وأشاروا إلى أن الحريق امتد إلى غابة قريبة وقطع الغاز عن منتجع ألوشتا وأكثر من عشر مستوطنات.



وقالت وزارة الطوارىء الروسية عبر تطبيق الرسائل تيليغرام: "لا يوجد تهديد للمنطقة المأهولة بالسكان".



وذكر مسؤولون عينتهم روسيا في شبه جزيرة القرم في وقت متأخر اليوم السبت على تطبيق تيليغرام أن إمدادات الغاز انقطعت عن ألوشتا، وهي مدينة يسكنها حوالي 30 ألف شخص، و14 مستوطنة مجاورة.



وأوضحت إدارة شبه جزيرة القرم التي عينتها روسيا على تيليغرام أنه "بعد أن يحترق الغاز في الأنابيب بالكامل، ستبدأ أعمال الترميم".



وذكرت وكالات روسية نقلًا عن مسؤولين أنه لم تقع إصابات. ولفتت وكالة تاس للأنباء إلى أن الحريق التهم مساحة تبلغ نحو 1500 متر مربع.



ولم يتضح على الفور سبب الحادث الذي أدى إلى الحريق.