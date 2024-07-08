بايدن: "فرنسا رفضت التطرف" والديموقراطيون الأميركيون "سيرفضونه أيضا"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرنسا "رفضت التطرف" خلال الانتخابات التشريعية وأن الديموقراطيين "سيرفضونه أيضا" في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية.



وقال: "لم أعرف في حياتي مرشحا أكثر تطرفا" من دونالد ترامب، في إشارة الى سلفه الجمهوري الذي سينافسه مجددا في انتخابات تشرين الثاني.