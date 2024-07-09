البابا عبّر عن حزنه إزاء الهجمات على المستشفى الرئيسيّ للأطفال في كييف

عبّر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن حزنه إزاء الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية على المستشفى الرئيسيّ للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف وعلى مدرسة تؤوي عائلات نازحة في وسط قطاع غزة.



وقال الفاتيكان في بيان: "تلقى قداسة البابا الأنباء عن الهجمات على مركزين طبيين في كيف من بينهما أكبر مستشفى للأطفال في أوكرانيا، وكذلك الهجوم على مدرسة في غزة بأسف بالغ."