بايدن لقادة حلف الأطلسي: أوكرانيا ستوقف بوتين

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع بقوة عن أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي في خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن الثلاثاء.



وقال بايدن في خلال ترحيبه بمشاركة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في القمة، مشيرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد أقل ولا أقل من الإخضاع الكامل لأوكرانيا... ومحو أوكرانيا من الخريطة".



وقال: "أوكرانيا قادرة على إيقاف بوتين وستفعل ذلك".