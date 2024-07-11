بغداد تندد بالتوغلات العسكرية التركية في شمال العراق

ندّدت السلطات العراقية الأربعاء بتجدّد العمليات العسكرية التركية و"التوغلات" في شمال العراق، مناشدة أنقرة التعاون معها دبلوماسياً لحلّ القضايا الأمنية المشتركة.



وفي إقليم كردستان الواقع شمالي العراق والذي يتمتّع بحكم ذاتي يشنّ الجيش التركي ضربات ضدّ حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والعديد من حلفائها الغربيين جماعة "إرهابية".



والأربعاء، ترأّس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش خلاله المجتمعون "موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة"، بحسب بيان رسمي.



وقال اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في البيان إنّه تمّ خلال الاجتماع "التأكيد على رفض التوغّل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أيّ موضوع يتعلق بالجانب الأمني".



وبحسب البيان فإنّ وفداً برئاسة مستشار الأمن القومي سيتوجه إلى إقليم كردستان العراق "من أجل الاطّلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحّد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية".