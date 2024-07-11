بيتر ويلش... أول سناتور ديموقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

أصبح عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش أول سناتور ديموقراطي يطالب علانية الرئيس جو بايدن بـ"الانسحاب من السباق" الرئاسي "من أجل مصلحة البلاد".



وفي مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قال ويلش إنّه "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".