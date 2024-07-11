روسيا تدرج المعارضة يوليا نافالنايا في القائمة السوداء للارهابيين والمتطرفين

أدرجت روسيا المعارضة المقيمة في المنفى يوليا نافالنايا، أرملة المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في السجن في شباط، على لائحة "الارهابيين والمتطرفين"، بعد يومين على إصدار مذكرة توقيف بحقها.



وورد اسم يوليا نافالنايا على هذه اللائحة التي نشرت الكترونيا ويعدها جهاز الاستخبارات المالية الروسي Rosfinmonitoring .

وكان القضاء الروسيّ اتهمها الثلاثاء "بالمشاركة في جماعة متطرفة".