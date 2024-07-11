الكرملين: نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا يشكّل عودة "الى الحرب الباردة"

حذّر الكرملين من أنّ عزم الولايات المتّحدة على نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بصورة دورية، سيؤدّي إلى مواجهة بين روسيا والغرب على غرار ما كان عليه الوضع خلال "الحرب الباردة".



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي إنّ "المانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تشارك في شكل مباشر في النزاع حول أوكرانيا. كلّ سمات الحرب الباردة تعود، مع مواجهة، مع مواجهة مباشرة".



وأضاف: "يتم القيام بكل ذلك من أجل ضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".



وتابع بيسكوف: "ليس هذا سبباً لنكون متشائمين، على العكس، إنّه سبب لتوحيد الصفوف واستخدام كامل قدرتنا الهائلة وتحقيق كل الأهداف التي حدّدناها لأنفسنا في إطار العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.