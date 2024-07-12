الكرملين يرفض الاتهامات له بالتخطيط لاغتيال رئيس شركة ألمانية لصناعة الأسلحة

رفض الكرملين تقريرا أفاد بأن الولايات المتحدة أحبطت مخططا روسياً لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية كبيرة تزود أوكرانيا بأسلحة.



وردا على سؤال بشأن تقرير لشبكة سي إن إن الاخبارية نقلا عن مسؤولين غربين لم تسمهم قالوا إن روسيا خططت لقتل رئيس راينميتال أرمين بابرغر، شدد الكرملين على أن "كل ذلك تم تقديمه بأسلوب الأخبار المضللة، لذا لا يمكن أخذ مثل تلك التقارير على محمل الجد".