أعضاء ديموقراطيون سابقون في الكونغرس يدعون بايدن لإعطاء شخصيات أخرى فرصة الترشح

نشر أكثر من 20 عضوًا ديموقراطيًا سابقًا في الكونغرس الأميركي الجمعة رسالة تدعو الرئيس جو بايدن إلى عقد مؤتمر مفتوح وإعطاء شخصيات أخرى فرصة لتقديم ترشيحاتهم.وكتب هؤلاء في الرسالة المفتوحة قائلين إن "بايدن سيخدم الأمة التي يحبها بشكل أفضل من خلال إطلاق يد المندوبين الذين يفترض أن يسموه لولاية ثانية. إذا قرر فعل ذلك، فهذا يعني عقد مؤتمر مفتوح في آب. نحن نطلب منه اتخاذ هذا القرار".وأضافوا: "لا نريد القول إننا نفضل مرشحًا آخر بدلًا منه لكننا واثقون من أن مرشحًا ديموقراطيًا كفؤًا أو أكثر سيتقدمون".وجاء في الرسالة أن "نزاهة الرئيس ورؤيته سليمتان. مع ذلك فإن الطاقة والقدرة على التحمل التي يحتاجهما من اجل حملة انتخابية وفترة ولاية أخرى قد تضاءلتا. هذه المشكلة تنخر البلاد منذ أشهر وبلغت ذروتها أثناء مناظرة 27 حزيران وما بعدها".