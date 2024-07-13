الكرملين: نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا لروسيا



حذّر الكرملين السبت من أن نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في ألمانيا قد يجعل من عواصم أوروبية أهدافا لصواريخ روسية، في مواجهة جديدة على طريقة الحرب الباردة.



وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى "مفارقة" مفادها أن "أوروبا تعد هدفا لصواريخنا، وبلدنا يعد هدفا للصواريخ الأميركية في أوروبا"، مضيفا "لدينا القدرة الكافية على احتواء هذه الصواريخ، لكن الضحايا المحتملة هي عواصم هذه البلدان".

