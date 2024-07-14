وول ستريت جورنال: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب كان يخبئ عبوات ناسفة في سيارته

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السلطات الأميركية عثرت على عبوات ناسفة في سيارة الرجل الذي يقول مسؤولون إنه حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها أن السيارة التي كان يقودها من يشتبه بإطلاقه النار توماس ماثيو كروكس كانت متوقفة بالقرب من تجمع ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا أمس السبت.



وأضافت الصحيفة وشبكة (إيه بي سي نيوز) أن البندقية التي استخدمها كروكس كان قد اشتراها والده.

وافادت أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين، من جهتها، العثور على مواد صنع قنابل في سيارة ومنزل المشتبه به في إطلاق النار على ترامب.