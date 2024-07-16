17 قتيلًا و34 جريحًا في حادث انقلاب حافلة في أفغانستان

قُتل 17 شخصًا وأُصيب 34 آخرون الثلاثاء في انقلاب حافلة كانت تقلّهم في أفغانستان، على ما قال مسؤول وزارة الإعلام والثقافة في ولاية بغلان لوكالة فرانس برس.



وقال مصطفى هاشمي "قضى 17 شخصًا وأُصيب 34 آخرون حين انقلبت حافلتهم في منطقة خينجان بولاية بغلان"، مشيرًا إلى أن المركبة كانت متجهة من كابول إلى ولاية فارياب الشمالية.