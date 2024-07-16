مصدران عسكريان عراقيان: طائرتان مسيرتان تستهدفان قاعدة عين الأسد الجوية

أعلن مصدران عسكريان عراقيان لرويترز أن طائرتين مسيرتين ملغومتين استهدفتا قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق والتي تستضيف قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب البلاد.



وهذا هو الهجوم الأول على القوات الأميركية في العراق منذ أوائل شباط عندما أوقفت فصائل متحالفة مع إيران في العراق هجماتها على القوات الأميركية.



وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.