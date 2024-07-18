عقوبات أميركية على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل

أصدرت الولايات المتحدة عقوبات لمكافحة الإرهاب تتعلق باليمن على أفراد وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي للحوثيين سعيد الجمل.



وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية أن الإجراءات تشمل نحو 12 فردا وسفينة، بما في ذلك المواطن الماليزي السنغافوري المقيم في إندونيسيا محمد رسلان بن أحمد والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في الصين، "الذين سهلوا الشحنات غير المشروعة وشاركوا في غسل الأموال لصالح الشبكة".