انفجار في مستودع "للدعم اللوجستي" تابع للحشد الشعبي جنوب بغداد

وقع انفجار الخميس في مستودع "للدعم اللوجستي" تابع للحشد الشعبي يقع جنوب بغداد، وفق ما أفاد مسؤولون.



وجاء في بيان للحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، أنه "في الساعة 19,00 بتاريخ 18/7/2024 وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد".



وأفاد الحشد بأن جهاز الإطفاء يعمل على إخماد النيران، مشيرا إلى تشكيل "لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار".



وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس "وقوع انفجار في احد مستودعات عتاد الحشد الشعبي جنوب بغداد"، لافتا إلى أن أسباب الانفجار لا تزال مجهولة.



ولم يستبعد مسؤول في الحشد الشعبي احتمال أن يكون الانفجار ناجما عن "ضربة جوية"، موضحا أن المستودع "مؤمن بشكل فني لا يقبل وقوع أي حادث عرضي".

