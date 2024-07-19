مطار برلين يعلن وقف الرحلات والخطوط الجوية التركية تعاني من خلل فني

أعلن مطار برلين اليوم الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.



وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.



وأشارت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إلى أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.



وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.