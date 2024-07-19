طائرة تابعة لشركة طيران هندية متجهة إلى أميركا تهبط إضطراريًا في روسيا

أعلنت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) اليوم الجمعة أن طائرة تابعة لها كانت متجهة من دلهي إلى سان فرانسيسكو هبطت اضطراريًا في روسيا بعد اكتشاف طاقم الطائرة لمشكلة محتملة في منطقة الأمتعة وهي الواقعة الثانية من نوعها على ذات المسار خلال ما يزيد قليلًا عن عام.



ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 2022، تتجنب العديد من شركات الطيران بما يشمل خطوطا أميركية وأوروبية، التحليق في المجال الجوي الروسي لكن إير إنديا لا تزال تستخدم هذا المسار في رحلاتها إلى الولايات المتحدة توفيرًا للوقت والتكلفة.



وأشارت الشركة في بيان إلى أن الطائرة من طراز بوينغ 777 هبطت بسلام في مطار كراسنويارسك الدولي وعلى متنها 225 راكبًا و19 من أفراد الطاقم.



وجاء أيضًا في البيان أن "إير إنديا قلقة بشأن الركاب والطاقم وتبذل جهودًا حثيثة لتشغيل رحلة نقلهم في أقرب وقت ممكن".



وذكرت إير إنديا أن "طاقم الطائرة توجه إلى فنادق لكن الركاب ينتظرون في صالة المغادرة الدولية، وهو أمر أثار استياء بعض الركاب بحسب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".