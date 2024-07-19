ثلاثة قتلى على الأقل بينهم طفل بضربة روسية في ميكولاييف الأوكرانية



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وجرح خمسة آخرين الجمعة، في ضربة روسية على ملعب في مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا.



وقال زيلينسكي على تلغرام إن الضربة الروسية "أصابت ملعبا بالقرب من مبنى سكني. حتى الآن، هناك خمسة جرحى. وقتل ثلاثة أشخاص (...) بينهم طفل". ودان الرئيس الأوكراني من جديد "الإرهاب" الروسي، مرفقا بيانه بعدة صور تظهر مبنى تحطمت نوافذه في عدة طوابق.



كما تظهر الصور إجلاء شخص واحد على الأقل على نقالة، وشخصين آخرين على الأرض.



وشدّد زيلينسكي الذي يزور المملكة المتحدة، على "الحاجة إلى حلول جديدة لدعم دفاعنا".



وأكد رئيس بلدية ميكولاييف، أولكسندر سينكيفيتش مقتل ثلاثة أشخاص في حصيلة أولية جراء القصف الروسي على "منطقة سكنية"، على قوله.



وتقع ميكولاييف على بعد يزيد قليلاً على 50 كيلومترًا من نهر دنيبر، الذي يشكل خط مواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي في هذه المنطقة التي نجت نسبيًا من هجمات قوات موسكو منذ استعادة كييف للمدينة الكبيرة المجاورة لخيرسون في تشرين الثاني 2022.