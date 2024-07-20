بلينكن: ايران تستطيع انتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي "خلال أسبوع أو اثنين"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية بهدف صنع قنبلة نووية "خلال أسبوع أو اثنين"، مكررا التزام الولايات المتحدة منع طهران من تحقيق ذلك.



وقال بلينكن في خلال منتدى حول الامن في كولورادو (غرب) إن "الوضع الراهن ليس جيدا. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدل أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك".



وأوضح أن طهران "لم تطور سلاحا إلى الآن، لكننا نراقب هذا الأمر من كثب طبعا".



