شرطة بنغلادش تطلق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في دكا

أطلقت الشرطة في بنغلادش النار بالرصاص الحي على المتظاهرين في العاصمة دكا، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع، وانتشر الجيش بقوة في مدن البلاد بعد يوم جديد من المواجهات الدامية.



وتسبّبت أعمال العنف هذا الأسبوع في إطار تحركات وتظاهرات طالبية، بمقتل ما لا يقل عن 115 شخصا، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر استشفائية ومصادر في الشرطة.



وأصيب شخص على الأقل وسط تجمع آلاف المحتجين في حي رامبورا السكني، متحدين حظرا للتجول أعلنته الحكومة ودخل حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة السبت، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.



وانتشر الجيش بقوة السبت في مدن بنغلادش بطلب من الشيخة حسينة بعدما فشلت الشرطة في السيطرة على الاضطرابات.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة شهدات حسين لوكالة فرانس برس إن "الجيش انتشر في كل أنحاء البلاد للسيطرة على الاضطرابات التي تطال النظام العام".



