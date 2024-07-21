كوريا الشمالية تطلق بالونات محملة بالنفايات باتجاه الجنوب

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم بالونات تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية.



وكان جيش كوريا الجنوبية قد استأنف الجمعة حملته الدعائية عبر مكبرات الصوت على مدار الساعة لاستهداف كوريا الشمالية ردا على ما وصفه بإطلاق بيونغيانغ "المشين والمخزي والمبتذل" لبالونات تحمل نفايات عبر الحدود.



ومنذ شهر أيار الماضي، قامت كوريا الشمالية بإطلاق آلاف البالونات التي ألصقت بها أكياس قمامة، الأمر الذي أصبح مصدرا جديدا للتوتر بين الكوريتين.