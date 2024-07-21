أوباما يشيد بقرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي ويحذّر من "آفاق مجهولة"

أشاد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، معتبرا أن الخطوة تشكل دليلا على "حبّ البلاد".



وحذّر اوباما من جهة أخرى، من "آفاق مجهولة" في المسار نحو استحقاق الخامس من تشرين الثاني، معربا في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على "وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز".



وشدد في بيان أن بايدن "لديه كل الحق" في الترشح لولاية ثانية، واشاد بسجل الأخير، واصفا إياه بأنه "وطني من أعلى مستوى".