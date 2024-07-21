هاريس تتعهد بالفوز بترشيح الحزب الديموقراطي و"هزيمة دونالد ترامب"

أشادت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بالقرار "الوطني" الذي اتخذه الرئيس جو بايدن بعدم الترشح لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديموقراطي وهزيمة دونالد ترامب.



وقالت في بيان: "بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار".



وأكدت هاريس أنه "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به"، مشددة على أنها "ستبذل كل ما في وسعها لتوحيد الحزب الديموقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترامب".