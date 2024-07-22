ناشطون يعتزمون تنظيم احتجاجات أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن هذا الأسبوع

يعتزم نشطاء معارضون للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها في الشرق الأوسط تنظيم احتجاجات في مبنى الكابيتول الأميركي الأربعاء تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وتتوقع الشرطة وجود "عدد كبير من المتظاهرين" وتتخذ ترتيبات أمنية إضافية لكنها قالت إنه لا توجد تهديدات معروفة.



وسيزور نتنياهو واشنطن هذا الأسبوع لإلقاء خطاب في 24 تموز أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي. ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس جو بايدن.



ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات تحالف من جماعات من بينها جماعة (أنسر) أو "التحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية" وجماعة كود بينك التي تقودها النساء وجماعات فلسطينية منها مركز الجالية الأميركية الفلسطينية وجماعات يهودية منها الصوت اليهوي من أجل السلام.



وقالت كود بينك لرويترز إن المنظمين وفروا حافلات للمدافعين عن حقوق الإنسان للقدوم إلى واشنطن من ولايات عديدة في جميع أنحاء البلاد.



وقالت شرطة الكابيتول الأميركية: "نتوقع ظهور عدد كبير من المحتجين. تتضمن خطتنا إضافة المزيد من أفراد الأمن، بما في ذلك من أجهزة خارجية عدة".



وحث منشور على تشكيل "خط أحمر شعبي حول مبنى الكابيتول" يوم الأربعاء، حيث سينتقد المحتجون الحكومة الأميركية لعدم رسم "خط أحمر" في دعم إسرائيل على الرغم من عدد القتلى في الحرب.



ووقع حوالي 230 موظفا غير معلومي الهوية في الكابيتول من 122 مكتبا على رسالة نُشرت الأسبوع الماضي، يحثون فيها رؤسائهم إما على الاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو أمام الكونغرس.