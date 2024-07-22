الإمارات تصدر أحكاما بالسجن على 57 بنغلادشيا تظاهروا على أراضيها

أصدرت الإمارات العربية المتحدة الاثنين أحكاما بالسجن على 57 بنغلادشيا تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث التظاهر ممنوع، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية.



وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد و53 حكما بالسجن عشر سنوات وحكم واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانة الموقوفين "لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم" في الإمارات فيما تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة.