قائد قوات الدعم السريع السودانية يرحب بالدعوة الأميركية لمحادثات في سويسرا

رحب قائد قوات الدعم السريع السودانية التي تخوض حربًا مع الجيش منذ أكثر من عام، في وقت متأخر الثلاثاء، بالدعوة الأميركية لإجراء محادثات مع الجيش بشأن وقف إطلاق النار الشهر المقبل في سويسرا.



وقال محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي عبر منصة إكس إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، معلنًا مشاركتهم في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 آب 2024 في سويسرا.