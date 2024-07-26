أوباما يدعم ترشيح كامالا هاريس للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما دعمه لترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للبيت الأبيض عن الحزب الديموقراطي.



وكتب أوباما على منصة "إكس": "اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس. قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة وإنها تحظى بدعمنا الكامل".

