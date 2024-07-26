لقاء جمع نتنياهو وماسك...

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في واشنطن، بعد خطابه أمام الكونغرس الأميركي.وعلى منصة إكس، كشف نتنياهو أنهما ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وسبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل.