إستئناف حركة الملاحة في مطار بازل-مولوز الفرنسي السويسري بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلن مطار بازل-مولوز على الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها مؤقتًا بسبب إنذار بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه.



وأفاد مطار "يورو إيربورت" على موقعه الإلكتروني بأنه عاود العمل وأن الرحلات الجوية تستأنف تدريجيًا، بعد ساعات على تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم ضخم تسبب باضطرابات كبيرة في حركة القطارات السريعة.

