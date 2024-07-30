ضحايا في انهيارات أرضية في منطقة جبلية في جنوب الهند

أفادت وسائل إعلام هندية بأن هناك مخاوف من وفاة عدة أشخاص بعد انهيارات أرضية في منطقة جبلية بولاية كيرالا في جنوب الهند يوم الثلاثاء، حيث أعاقت أمطار غزيرة جهود الإنقاذ.



ورجحت بعض التقارير الإعلامية أن يكون مئات الأشخاص محاصرين، وأن ما يصل إلى ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طفل.