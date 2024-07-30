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متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مجمعين عسكريين اثر قضية انتهاكات مزعومة في معسكر اعتقال للفلسطينيين
أخبار دولية
2024-07-30 | 05:45
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متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مجمعين عسكريين اثر قضية انتهاكات مزعومة في معسكر اعتقال للفلسطينيين
اقتحم متظاهرون إسرائيليون من اليمين المتطرف مجمعين عسكريين بعد وصول محققين لاستجواب جنود بشأن انتهاكات مزعومة في أحدهما، وهو معسكر اعتقال للفلسطينيين الذين ألقي القبض عليهم منذ بدء الحرب على غزة.
واستنكر رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عمليات الاقتحام ودعا إلى الهدوء, في حين اعتبر وزير الدفاع يوآف جالانت ان القانون يُطبق على الجميع حتى في أوقات الشدة، ولا يجوز لأحد اقتحام قواعد الجيش الإسرائيلي.
الا ان وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم في الكتلة القومية الدينية في الحكومة ومنتقد لقيادة الجيش، اكد إن الجنود يجب أن يعاملوا كأبطال وليس كمجرمين.
وكان الجيش اعلن إن المدعية العامة أمرت بإجراء التحقيق عقب الاشتباه في تعرض أحد المعتقلين لانتهاكات جسيمة.
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