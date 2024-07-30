الرئيس الايراني يلتقي هنية والنخالة: سياسات ايران في دعم قضية الدفاع عن المظلومين لن تتغير

حضرت تطورات غزة في طهران بين الرئيس الايراني مسعود بزشکیان كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، اللذان سيشاركان في حفل اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الايراني المنتخب.



وأكد بزشكيان أن سياسات ايران في دعم قضية الدفاع عن المظلومين بمن فيهم الشعب الفلسطيني وقضية تحرير القدس لن تتغير مع تغير الحكومات، معتبرا اللقاء بمثابة رسالة مهمة لأولئك الذين يسعون إلى خلق هوة بين إيران وفصائل المقاومة.



من جهته، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ان موقف إيران الداعم للمقاومة له أثر مهم في الحفاظ على روح المقاومة والصمود.

