الكرملين: اغتيال هنية من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة إلى حد كبير

دان الكرملين اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم ألقت الحركة مسؤوليته على إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نعتقد أن مثل هذه الأعمال موجهة ضد مساعي إحلال السلام في المنطقة ويمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر في الأساس".



