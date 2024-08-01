الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية سيطلب من الجنائية الدولية إدانة مادورو بشأن "حمام الدم" في فنزويلا

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية إدانة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وإصدار مذكرة توقيف بحقه على خلفية "حمام الدم" في فنزويلا حيث تجري تظاهرات احتجاجا على إعلان فوزه في الانتخابات، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى.



وكتب ألماغرو على منصة إكس: "وعد مادورو بحمام دم ... وهذا ما يفعله. حان الوقت لكي تصدر المحكمة الجنائية الدولية بيانات اتهام ومذكرات توقيف بحق المسؤولين الرئيسيين بمن فيهم مادورو".