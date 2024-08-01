الحوثيون يتوعدون بردّ عسكريّ على التصعيد الخطير الإسرائيليّ

توعّد زعيم "أنصار الله" اليمنيين عبد الملك الحوثيّ برد عسكريّ على ما وصفه بالتصعيد الخطير من إسرائيل، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.



وقال الحوثيّ في خطاب بثته قناة المسيرة التابعة للمتمردين المدعومين من إيران إنّ "الموقف من تلك الجرائم (الإسرائيلية) في ما يتعلق بالمحور واضح.



وأضاف: "لا بد من الرد عسكريًا على تلك الجرائم التي هي خطيرة ووقحة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيليّ."