نتانياهو: مستوى عال جدًا من الاستعداد لأي سيناريو سواء دفاعيّ او هجوميّ

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ اسرائيل في مستوى عال جدًا من الاستعداد لاي سيناريو سواء دفاعيّ او هجوميّ بعدما تلقت تهديدات بالرد على مقتل زعيم حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.



وقال نتانياهو في بيان إنّ "اسرائيل في مستوى عال جدًا من الاستعداد لاي سيناريو، سواء دفاعي او هجومي. سيترتب على أي اعتداء علينا ثمن باهظ جدًا اولئك الذين يهاجموننا، سنهاجمهم ردا على ذلك".