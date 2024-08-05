كنعاني: طِهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر إلّا أنّ معاقبة إسرائيل أمر ضروريّ

أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنّ ايران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة.



وأوضح أنّها بذلت جهودها لوقف آلة الحرب الإسرائيلية واستعادة الاستقرار في المنطقة.



وقال: "من المؤسف أن هذا الكيان الصهيونيّ، الذي استجاب بشكل سلبيّ لجهود الأطراف، التي أرادت العودة إلى الاستقرار."



وأضاف: "وقام بأعمال وعمليات استفزازية أخرى، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود في لبنان وسوريا وإيران وغيرها من البلدان، وعرض الأمن في المنطقة للخطر."



وأشار إلى أنّه إذا استخدمت إيران حقها في معاقبة الكيان، فإن ذلك يهدف إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.



ورأى أنّ لو عملت أميركا وفق مسؤوليتها الأخلاقية، "لما شهدنا هذا المستوى من خطر عدم الاستقرار في المنطقة".



وأوضح أنّ إيران لا تسعى إلى زيادة التوتر فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إرساء الاستقرار، ولكنها تعتقد أن الاستقرار سيتحقق بمعاقبة المعتدي.



ونفى كنعاني توجيه أي رسالة إلى تل أبيب عبر وزير خارجية مصر، أو وصول وفد أميركيّ إلى طهران لبحث رد إيران المتوقع على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية.



وشدّد كنعاني على وجوب قيام واشنطن بواجباتها واستخدام قوتها لوقف إسرائيل.