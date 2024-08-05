أردوغان: لم نتلق المستوى المطلوب من التعاون من شركات التواصل الاجتماعي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم تتلق المستوى المطلوب من التعاون من شركات التواصل الاجتماعي على الرغم من محادثات سابقة، وذلك بعد أن حجبت البلاد منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الأسبوع الماضي.



وكان أردوغان يتحدث في أنقرة خلال فعالية تثقيفية ذات صلة بحقوق الإنسان، بينما أجرى مسؤولون أتراك محادثات جديدة مع ممثلين من "إنستغرام" بشأن الحجب.