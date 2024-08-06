حلّ البرلمان في بنغلادش بعد يوم من استقالة حسينة وفرارها

أعلن مكتب رئيس بنغلادش في بيان أنّه تم حلّ البرلمان، بعد يوم من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها من البلاد.



ويأتي ذلك، أعقاب احتجاجات عنيفة طالبت بالإطاحة بها.



وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحديد قادة الطلاب المحتجين موعدًا نهائيًا لحل البرلمان مع إطلاق تحذير بتنفيذ خطة صارمة في حال لم يتم الوفاء بهذا الموعد.